陳怡蓉2016年和醫美名醫薛博仁結婚，2018年9月迎來愛女，結婚生產後她將生活重心放在家庭上，淡出演藝圈，專心在家相夫教子。時報周刊CTWANT近日捕獲陳怡蓉一家三口出遊，但本刊發現她身材有些變化，小腹微幅隆起，衣著也異常地寬鬆，下階梯時還出現扶肚子的動作，整個人飄出濃濃孕味，疑似是第二胎來報到了。
六月二十三日深夜十點多，本刊在大安區一家高級餐廳巧遇陳怡蓉與老公，便她的舉止不太尋常疑似有喜，令人忍不住多看幾眼。當晚夫妻倆與同遊宜蘭的友人們用完餐，走出餐廳時，戴著眼鏡的陳怡蓉像是孕婦般手扶著肚子，接著看著階梯小心翼翼地走下台階。她穿著寬鬆的上衣，配著寬鬆的七分褲，腳踩名牌拖鞋，再配個Hermes包，醫師娘輕鬆寫意的慵懶穿搭，行頭仍是貴氣不凡，造型上藏住了女人味，但仍不經意飄出滿滿的孕味。
而兩天後六月二十五日下午近兩點，薛博仁與陳怡蓉夫妻倆駕駛一輛保時捷電動車出門，隨後抵達台北醫學大學，薛博仁下車後走進校園，陳怡蓉則接手開車，一路開上國道前往宜蘭。
近四點時，抵達宜蘭縣五結鄉的觀光飯店，陳怡蓉一下車，便有一個小女孩上前與她熱情擁抱，接著幾個大人走近聊天，看來是與親友相約同遊，緊接著女兒Bambi和一名外傭從後座下車。一行人先是參觀了園區、挑選住房，在飯店人員協助辦理入住手續時，大夥兒先在園區散步參觀、拍照，隨後買了點食物點心，找了個涼亭坐下來休息聊天，談話內容離不開孩子，討論著教育問題，以及接下來的挑選學校等等。
陳怡蓉當天穿著長版襯衫配內搭褲，正是很多孕婦最愛的「上寬下窄」顯瘦穿搭，露出纖細的四肢，利用長襯衫遮住孕肚及髖部。經本刊幾個小時的觀察，發現衣著寬鬆的她，隱約透露出孕味，尤其一陣風迎面而來，襯衫緊貼住身體，已經可見圓圓小腹微微隆起，臉與四肢比例勻稱全身都瘦的她，就唯獨腹部有小肉肉，實在不像是發福，反而比較像有了好消息懷了第二胎。
本刊詢問陳怡蓉是否有喜？她幽默回應：「最近唯一的喜訊是女兒要上幼稚園了。」
（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）
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