陳怡蓉下樓梯時小心翼翼，身材看起來也微微的較過去稍寬一些。（圖／本刊攝影組）

陳怡蓉2016年和醫美名醫薛博仁結婚，2018年9月迎來愛女，結婚生產後她將生活重心放在家庭上，淡出演藝圈，專心在家相夫教子。時報周刊CTWANT近日捕獲陳怡蓉一家三口出遊，但本刊發現她身材有些變化，小腹微幅隆起，衣著也異常地寬鬆，下階梯時還出現扶肚子的動作，整個人飄出濃濃孕味，疑似是第二胎來報到了。

穿著平底鞋緊盯著樓梯跨步的陳怡蓉，有老公薛博仁跟在身後照護她。（圖／本刊攝影組）

薛博仁與女性友人打鬧，陳怡蓉在一旁跟其他朋友講話。（圖／本刊攝影組）

六月二十三日深夜十點多，本刊在大安區一家高級餐廳巧遇陳怡蓉與老公，便她的舉止不太尋常疑似有喜，令人忍不住多看幾眼。當晚夫妻倆與同遊宜蘭的友人們用完餐，走出餐廳時，戴著眼鏡的陳怡蓉像是孕婦般手扶著肚子，接著看著階梯小心翼翼地走下台階。她穿著寬鬆的上衣，配著寬鬆的七分褲，腳踩名牌拖鞋，再配個Hermes包，醫師娘輕鬆寫意的慵懶穿搭，行頭仍是貴氣不凡，造型上藏住了女人味，但仍不經意飄出滿滿的孕味。

陳怡蓉站在老公身邊，身形看起來較微圓潤。（圖／本刊攝影組）

雖然有衣服遮著肚子，但腰腹間看來有點分量，陳怡蓉站在路中間跟朋友道別。（圖／本刊攝影組）

而兩天後六月二十五日下午近兩點，薛博仁與陳怡蓉夫妻倆駕駛一輛保時捷電動車出門，隨後抵達台北醫學大學，薛博仁下車後走進校園，陳怡蓉則接手開車，一路開上國道前往宜蘭。

隔兩天陳怡蓉與親友有場家庭聚會，小朋友對她相當熱情。（圖／本刊攝影組）

寬鬆的白襯衫遮掩住上半身，陳怡蓉細長美腿讓她的背影看起來依舊非常纖瘦。（圖／本刊攝影組）

近四點時，抵達宜蘭縣五結鄉的觀光飯店，陳怡蓉一下車，便有一個小女孩上前與她熱情擁抱，接著幾個大人走近聊天，看來是與親友相約同遊，緊接著女兒Bambi和一名外傭從後座下車。一行人先是參觀了園區、挑選住房，在飯店人員協助辦理入住手續時，大夥兒先在園區散步參觀、拍照，隨後買了點食物點心，找了個涼亭坐下來休息聊天，談話內容離不開孩子，討論著教育問題，以及接下來的挑選學校等等。

雖然寬鬆的白襯衫看不出身材變化，但一陣風吹來，陳怡蓉的小肚肚也現形。（圖／本刊攝影組）

陳怡蓉與友人帶著女兒們相聚，心情顯得非常好。（圖／本刊攝影組）

陳怡蓉當天穿著長版襯衫配內搭褲，正是很多孕婦最愛的「上寬下窄」顯瘦穿搭，露出纖細的四肢，利用長襯衫遮住孕肚及髖部。經本刊幾個小時的觀察，發現衣著寬鬆的她，隱約透露出孕味，尤其一陣風迎面而來，襯衫緊貼住身體，已經可見圓圓小腹微微隆起，臉與四肢比例勻稱全身都瘦的她，就唯獨腹部有小肉肉，實在不像是發福，反而比較像有了好消息懷了第二胎。

陳怡蓉走到哪都緊緊牽著女兒，母女關係非常親密。（圖／本刊攝影組）

雖然行動力強動作靈活，但陳怡蓉襯衫下的小肚肚還是讓人覺得她充滿孕味。（圖／本刊攝影組）

本刊詢問陳怡蓉是否有喜？她幽默回應：「最近唯一的喜訊是女兒要上幼稚園了。」

陳怡蓉在社群分享她的瘦照，身材看來相當標準。（圖／翻攝自陳怡蓉的官方FB）

陳怡蓉日前PO出度假照，還放了一瓶酒，但無法確認有沒有喝。（圖／翻攝自陳怡蓉的官方FB）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

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