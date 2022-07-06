女星黃嘉千在2006年與加拿大籍的夏克立結婚，3年後迎接可愛女兒「夏天」出生，夫妻倆不但經常透過社群分享家庭生活，甚至還帶小寶貝上過親子實境秀，受到廣大觀眾歡迎，這些年始終給人一家和樂幸福印象的他們，如今驚爆夫妻倆分隔兩地已1年，感情急轉直下，意外被發現正在打離婚官司。

去年夏天，夏克立還開心貼出與老婆黃嘉千在加拿大生活的照片，臉上笑得燦爛，外界多認為無論他們一家三口到哪裡，似乎都很適應當地並且愉快生活著，不料才過1年，卻是爆出16年婚變，據《鏡週刊》報導，有知情人士透露，其友人前段時間到士林地方法院辦事，輾轉得知黃嘉千有案正在進行訴訟，本以為只是同名同姓的人，不料一查，黃嘉千官司的對造，竟是夏克立，因此兩人打離婚及相關官司的事情，首先在司法界傳開。

黃嘉千與夏克立結婚多年來，始終給人感情甜蜜、家庭幸福的感覺，也經常一同現身出席活動、拍廣告，甚至2015年夏克立還帶著女兒「夏天」出演了真人秀《爸爸去哪兒》第三季，不僅女兒混血可愛模樣討人喜歡，夫妻倆的育兒觀念也備受推崇，幸福家庭的印象實在太強烈，讓人難以相信夫妻倆如今不只分隔台灣、加拿大兩地，也確實將在暑假對簿公堂，而這官司，是由黃嘉千這邊提出的。

如今黃嘉千與夏克立於生活、於工作都是各過各的，原本長居台灣發展演藝事業的夏克立，如今人在加拿大忙著其他工作與生活，又因疫情無法返台，黃嘉千則是仍在台灣發展，過著「偽單親」生活，去年她還推掉不少工作，理由是想好好陪伴家人，不料如今卻是收到她與夏克立打離婚官司的遺憾消息。