西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局針對金門縣與連江縣發布大雨特報。氣象專家吳德榮則說，今天各地多雲時晴，南台灣與中部以北地區午後要注意大雷雨和劇烈天氣發生。另根據最新歐美模式模擬圖顯示，下周菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域。

氣象專家吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」指出， 吳德榮表示，今各地多是多雲時晴的天氣；大氣不穩定，迎風面的南台灣不定時會有明顯降雨，中部以北的午後也會有大雨，應注意大雷雨、伴隨劇烈天氣雷擊、強風、瞬間強降雨。另今日天氣偏熱，各地氣溫為北部23至36度，中部22至35度，南部23至35度，東部22至35度。

吳德榮也說，明日太平洋高壓仍偏弱，天氣晴朗炎熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意劇烈天氣。根據最新模式模擬顯示，周五至下周二（8至12日）太平洋高壓逐日增強，晴朗炎熱，高溫升至36度左右，要防曬、防中暑；午後對流逐日減弱、範圍逐日縮小，大多在山區及少部分鄰近平地。

根據最新歐美模式模擬圖顯示，下周菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域。（圖／翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）系集模式及美國（GFS）模式模擬圖皆顯示，下周菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域，但模擬結果仍分歧，需要持續密切觀察。