南部1名狼父自2012年前起，趁妻子晚間外出工作，竟以每周兩次的頻率，在家性侵10歲女兒長達6年，並以「講出去父母會離婚」要脅女兒不得聲張，女兒隱忍至2018年父親因詐欺案被捕，才在學校向老師吐露狼父惡行，父親辯稱女兒有說謊特質不可信，一審法官不採信父親說詞判20年徒刑。二審法官認定，有證人指證的僅有4次，其餘犯行均只有少女一人證述，無法證明父親惡行，改判9年。

根據判決書，向法官控訴，父親從104年4月，他國小三年級開始，到107年1月間，至少4次在房間或客廳彈簧床上，強逼她更換情趣内衣後性侵，並拿情趣用品助性，若不從會遭父親責罵處罰，父親還恐嚇不准聲張，否則會害父母離異。

小美認為反抗無用，感到無助且心灰意冷下，未積極反抗，任由父親以此方式逞獸慾，事後因擔心自己懷孕，曾兩度前往醫院看診檢驗是否懷孕，並向同學哭訴，直到父親因涉案遭警逮捕羈押後，才鼓起勇氣，向輔導老師揭露父親惡行。

小美泣訴，爸爸從小學三年級就開始對她性侵，還叫她穿情趣內衣，並使用情趣用品，雖然每次都拒絕，但父親都會硬來，媽媽甚至有撞見過，也有罵父親，父親會說好，但之後還是繼續這樣，當時不敢講是擔心父母離婚，也擔心被父親毆打。

但是陳男矢口否認有何對女兒任何犯行，孩辯稱：「我入監前有留一筆錢給女兒當生活費，她在我羈押期間亂花錢、行蹤異常、上網徵友及瀏覽酒店打工網頁，怕被我責罵，所以誣賴我

但社工證稱，小美曾因擔心自己懷孕，騙父親說生理期已經3個月沒來，這樣才可以早點看醫生，小美叫醫生幫自己照超音波看有沒有寶寶，醫生私下問小美家裡是不是發生什麼事，小美說沒有，心理師詢問小美為何當時沒說，小美表示「我根本沒有覺得要講啊，講了有什麼用，我還不是跑不掉」。

一審法官審理後，計算陳男從2012年9月到2018年4月底，平均每週性侵女兒兩次，前後共性侵女兒590次，每罪判刑7年8月，合併共判12年徒刑。

二審法官調查，少女所供稱被害590次中，僅4次有明確證據佐證，其餘586次均只有其一人單方面控訴，難認定有多達586次的犯行，因此依4次對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處9年徒刑，仍可上訴。

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