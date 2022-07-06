全球猴痘疫情升溫，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰表示，猴痘病患居住的環境中，浴室馬桶及洗手台病毒量最多，由於猴痘可以透過接觸傳染，提醒民眾不要輕忽猴痘的威脅。

蘇一峰昨（5）日於個人臉書指出，根據德國研究發現，猴痘病患居住的房間裡，桌椅、把手、水龍頭、開關上都可發現猴痘病毒，尤其是浴室馬桶及洗手台的病毒量最多，其次依序為床鋪棉被、門把、座椅枕頭、衣物等。

蘇一峰分享德國的研究發現，猴痘患者的浴室馬桶、洗手台病毒量最多。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰說，面對猴痘疫情不能掉以輕心，還是有可能透過接觸傳染，提醒若不慎感染猴痘，定要做好隔離措施，才能減少病毒再傳播。

疾管署上月把猴痘列入第二類法定傳染病，將44國的旅遊疫情警示提升至第二級，分別為英國、德國、西班牙、葡萄牙、法國、荷蘭、義大利、比利時、瑞士、愛爾蘭、以色列、奧地利、丹麥、瑞典、波蘭、匈牙利、斯洛維尼亞、捷克、羅馬尼亞、芬蘭、挪威、冰島、希臘、拉脫維亞、馬爾他、喬治亞、盧森堡、美國、加拿大、智利、秘魯、巴西、墨西哥、阿根廷、奈及利亞、剛果民主共和國、中非共和國、迦納、喀麥隆、貝南、剛果共和國、南非、阿拉伯聯合大公國及澳洲。

疾管署說，猴痘傳播途徑主要包含直接接觸病灶、飛沫及接觸汙染物感染，若有疑似病例需在24小時內通報，感染後症狀包括發燒、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）、極度倦怠，如果有出現相關症狀應及時就醫，並告知旅遊史及接觸史。