女星黃嘉千2006年與加拿大籍老公夏克立結婚，兩人育有一女「夏天」，一家三口幸福模樣令外界稱羨不已，如今驚爆16年婚姻走向盡頭，如今正在打離婚官司，還是由黃嘉千「提告」，但早在2013年，黃嘉千與夏克立就傳過婚姻危機，還尋求牧師輔導。

根據《鏡週刊》報導，有人在士林地方法院辦事情，發現有位叫「黃嘉千」的民眾有案子興訟，原以為只是撞名，沒想到對造竟是夏克立，進一步調查得知官司是由黃嘉千提告，準備要在暑假過後開庭，近來夏克立在加拿大工作與生活，因為疫情無法回台，黃嘉千也曾在受訪時透露「一家人在一起是最重要的」，更為此推掉許多工作，只為了多點時間陪伴家人，夏克立去年也曬出與黃嘉千在加拿大生活的甜蜜照片，婚姻看似相當甜蜜，未料如今竟走到打離婚官司這步。

兩人在2006年結婚後，一直給外界婚姻幸福的模樣，如今走到離婚這一步，令外界震驚不已，但早在2013年，黃嘉千與夏克立就曾爆發婚姻危機，除了傳出尋求婚姻諮詢外，男方更被媒體直擊前往「便服酒店」，不過事後他澄清稱去談生意，也有和老婆事先報備過，當時更曬出和愛女合照闢謠，表示報導偏離事實，一家三口依舊相當幸福，希望外界不用過度解讀。

夏克立過去身上始終貼著「黃嘉千老公」的標籤，讓他一度對自己沒有自信，直到上陸綜《爸爸去哪兒》打出知名度，才逐漸找回自信心，如今他不僅從事動畫，加上仍有電影夢，離開台灣走出自己的路，分隔兩地的情況下，似乎讓夫妻倆逐漸毫無交集。