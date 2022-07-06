代表民進黨參選桃園市長選舉的林智堅，遭爆在中華大學的碩士論文涉嫌抄襲。對綠營頗為了解的《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，此事顯然是「綠營窩裡反」，看起來就是「圈內人」爆料的，因為林去選桃園市長，還推薦自己本來的副市長沈慧虹去選新竹市長，當地論資排輩怎樣也不該輪到沈，林此舉不合乎江湖倫理與輩分，林的做法太狠了。

吳子嘉今日（6）接受香港媒體《中評社》訪問表示，林智堅論文案首先該先問的是：「怎麼會搞出這種事情？」透過藍軍攻擊林，背後恐是新竹勢力，也就是從新竹綠營的「圈內人」爆料出來的，這就是典型的「窩裡反」。

吳子嘉分析，攻擊林智堅不會改變林的桃園市長提名，但可能會影響新竹市長選舉，此舉就是針對林和沈慧虹，因為林力推沈，引起新竹地方不滿與憤怒；尤其知道底細的人那麼多，自己人的可能性就很大。

吳子嘉指出，從這次提名可見林智堅很早就投靠總統蔡英文了，當地論資排輩，參選機會無論如何也不該是沈慧虹，又怎會突然冒出這個人？何況沈是外來人士，還在郝龍斌擔任台北市長時，被調任到發言人室，和民進黨一點淵源都沒有。林自己要去桃園選，卻把新竹地方人士的後路斷掉，這做法太狠了，引發綠營內部一些人的不滿與憤怒，所以顯見是被報復、大翻臉、算總帳。