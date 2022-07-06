金管會公布國銀最新存放款概況，在企業周轉金需求及不動產放款需求強勁下，2022年前5月國銀累計新增放款達1兆5915億元，改寫同期新高，推升放款總餘額達35兆2267億元，續創歷年新高紀錄。

金管會統計，國銀截至2022年5月放款總餘額35兆2267億元、月增2075億元，存款總餘額49兆7566億元、月減663億元，存放款差距續降至14.52兆元，使存放比自70.29％回升至70.8％、月增0.51個百分點，為連3月回升。

銀行局副局長林志吉表示，今年國銀放款增加主要為企業周轉金、不動產放款增加所帶動。就5月來看，企業周轉金新增達1067億元，購置不動產放款亦大增達1058億元。至於存款餘額減少，主因企業資金調度考量所致。

而5月新增放款較多的前三大銀行，依序為台銀519億元、一銀355億元、中信銀240億元。新增存款較多的前三大銀行，則依序為台銀近700億元、華銀525億元、中信銀413億元。

而國銀截至5月底逾放金額574.76億元、月增3.18億元，逾放比0.16％，持平4月、年減0.05個百分點，續處歷史新低。備抵呆帳覆蓋率811.41％，雖月減3.26個百分點、仍年增達182.13個百分點，續處歷史高檔水準，整體備抵呆帳提列仍維持穩健。