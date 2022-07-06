近期受烏俄戰爭、全球經濟通膨及國內外疫情等因素影響，台股市場波動明顯增加，也帶動期貨市場交易熱絡。由於期貨市場係採保證金交易，為維護期貨市場穩定，期交所每天都會檢視各商品價格波動狀況及保證金之風險承受力，並適時且機動性調整保證金，以因應市場波動變化。

期交所保證金訂定原則，係參考一段時間內價格變動幅度、景氣循環及其他可能因素，估算至少可涵蓋二日價格變動幅度99%信賴區間之值。有關期交所各商品保證金收取金額，可詳見期交所網站首頁->結算業務->保證金->保證金一覽表項。

期交所表示，近期股市波動較大，市場變化迅速，若交易人保證金不足時，期貨商將進行相關風險控管措施如高風險帳戶通知、保證金追繳或代為沖銷，故提醒交易人應強化風險意識，注意未沖銷部位之風險及帳戶權益數變化，適時調整部位及繳存足額之保證金。

另期交所進一步提醒交易人，交易前務必衡量自身能力注意風險，切勿輕信市場謠言或不實資訊，審慎確認交易係基於可信的資訊，以維護自身權益及保障財產安全。為維持交易人權益，期交所持續市場監視作業，如發現有不實消息影響市場或有其他明顯異常情事，將依相關規定辦理。