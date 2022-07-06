女子以詭異的姿勢「假碰瓷」撞貨車，最後還被貨車駕駛拍下狼狽的樣子。（翻攝自記者爆料網）

日前有輛轎車行經北市南港區成福路，竟有名穿著紫色衣服的女子，以半蹲之姿快步走到車前，自行假摔躺在輪下，疑似製造假車禍的過程全被行車紀錄器拍下。網友除了吐槽詐騙行為，還發現該女子似乎未穿胸罩，胸前激凸2粒，讓人不知視線該往哪擺。

LINE社群、臉書粉專「記者爆料網」昨日先後刊出一段行車紀錄器畫面，一輛轎車日前行經南港區成福路，卻有名身穿紫衣的女性刻意壓低身體，用半蹲姿勢逕自穿越馬路朝轎車衝來，下秒即自行摔倒在輪下。

該轎車駕駛為求自保，也拿出手機拍下女子躺平在路上與他對話的照片。貼文曝光後，不少網友痛批女子碰瓷不可取，技術拙劣，還有眼尖網友留意女子疑似未穿胸罩，胸前出現明顯的激凸，讓人看了好害羞，紛紛調侃「內衣也穿一下…」、「第一次看到激凸還維持聖人模式」。

值得一提的是，過去警方曾表示，民眾故意製造假車禍來詐取和解金，可能涉及《刑法》第339條詐欺罪嫌，如遇上述疑似製造假車禍情形，請保持冷靜，並立即撥打110專線請警察到場處理，以保障自身權益。