金管會公布防疫保單最新承保理賠狀況，2022年截至7月4日理賠金額已達149.38億元，單周新增23.35億元，較前周新增14.02億元顯著增加，顯示仍處於理賠高峰期。對此，已有4家產險公司申請收回44.47億元特別準備金，金管會對此均已核准。

金管會統計，防疫保單今年截至4日合計承保件數435.47萬件、周增24.89萬件，保費收入40.62億元、周增1.72億元，較前周新增33.75萬件、3.29億元有所減少。

不過，防疫保單今年截至4日合計理賠件數42.34萬件、周增6.42萬件，理賠金額149.38億元、周增23.35億元，較前周新增4.42萬件、14.02億元顯著提升，但低於6月中的新增7.7萬件、28.51億元。累計理賠金額已達今年保費收入的3.67倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，今年截至4日承保件數219.48萬件、周增11.47萬件，保費收入9.08億元、周增0.59億元，較前周新增15.31萬件、0.73億元有所減少。

而疫苗保單今年截至4日合計理賠件數5.23萬件、周增0.85萬件，理賠金額22.46億元、周增3.75億元，亦較前周新增1.24萬件、5.41億元有所減少。累計理賠金額亦達今年保費收入的2.47倍。

保險局副局長張玉煇表示，目前已有國泰世紀、兆豐、和泰及新安東京海上產險等4家申請收回淨值項下重大事故準備金，合計動用金額44.47億元，金管會均已核准。另外，國泰世紀及中信產險亦已啟動增資計畫，尚有部分公司仍在進行增資評估及內部作業中。