遭爆論文涉嫌抄襲的民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅，昨（5）日召開記者會說明撰寫論文的過程，並指出過去的指導老師也都願意為他背書，對於抹黑將按鈴申告。國民黨立委賴士葆質疑，「千萬人都寫過論文，為什麼唯獨林智堅到那裏都有問題？」

賴士葆昨（5）日在臉書表示，林智堅才剛被議論違背與新竹市民的約定，提前落跑到桃園，打臉自己過去要做好做滿新竹市長，以及不選桃園的承諾，結果又被爆料碩士論文有問題，「為什麼林智堅的碩士論文選擇不公開，跟蔡英文的論文一樣，藏在黑箱裡面，為什麼見不得陽光？到底有什麼不可告人之處？」

賴士葆指出，竹科管理局委託中華大學的研究案一魚三吃，最後變成林智堅的碩士論文，裡面的圖表、文獻、附錄高度雷同，連錯字都一樣，不是林智堅理直氣壯可以硬拗交代了事。他質疑，桃園市長鄭文燦說林智堅已經清楚地說明他是論文的撰寫者，還說這樣的抹黑太low，「綠營當初集體圍剿李眉蓁的時候，為什麼不覺得自己很low？」

此外，賴士葆認為，林智堅指導教授、國安局長陳明通在半年內指導的兩個碩士生論文八成雷同竟然都可以蒙混過關，台大出這樣的指導教授和學生應該出面調查維護校譽，並說「如果余正煌抄襲林智堅的論文，啟動調查屬實的話，就像中山大學開除李眉蓁的學歷一樣！」