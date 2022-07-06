中市教育局今年暑假首創「外師暑假Online」，讓學生英語不停學。（台中市政府提供）

受到新冠肺炎疫情影響，台中市去年校園的暑假英語「國際生活營」停辦，市府教育局今年暑假首創「外師暑假Online」，讓學生英語不停學，將實體活動內容設計成線上的活動；依外籍教師教學專業、學生學習興趣等開設34個班別，內容多元又有趣，每班15個名額，班班爆滿，讓孩子們從生活中學英語瘋狂玩一夏。

教育局長楊振昇表示，台中市去年達成各行政區皆有外師的目標，外籍教師人數今年度4.5倍增至126位，居六都第一；學生平日在學校跟著外師學英語，教育局還在暑假安排「國際生活營」，讓孩子們英語不停學。

楊振昇說，去年暑假「國際生活營」因疫情停辦，為讓孩子們今年暑假英語不停學，教育局首創「外師暑假Online」7月4至15日、8月10至17日，共推出34個班別，每天一個半小時線上活動，內容五花八門，有烹飪、摺紙、科學實驗、手作舊衣再生、歌曲教唱、公路旅行、自製影片等。

還有外師發揮創意，運用科技媒體，讓孩子自己製作具台中在地特色的影片，以英語介紹台中，有趣又實用，非常受到孩子們的喜愛，一推出就被一搶而空，班班爆滿，大受歡迎。

教育局指出，目前在烏日國中任教的外師Tamica Codd熱愛教學，以學生感興趣的主題設計課程，並透過收聽ICRT、口說任務、有獎徵答等方式鼓勵孩子勇敢開口說英語，學生參與興趣越來越高。

來自美國的Emma老師在大里區的大元國小和內新國小任教，她的課程設計帶著孩子一起玩，這學期發展「公路旅行」，帶著學生在線上進行一場美國之旅，看看國外的文化和景點，也深受學生的喜愛。

楊振昇強調，教育局未來將持續投入資源輔導本國籍教師專業成長，期待中西合璧為台中市學子打造一個優良的英語及雙語學習環境。