美國芝加哥郊區國慶遊行槍擊釀7人死亡，槍手克里莫三世（Robert E. Crimo III）朝群眾狂開超過70槍後，扮女裝混進人群逃跑。

4日美國芝加哥郊區國慶遊行槍擊案至今已釀成7人死亡，警方昨（5）日表示，槍手克里莫三世（Robert E. Crimo III）朝群眾狂開超過70槍後，扮女裝混進人群逃跑，警方昨日宣布起訴兇手7項一級謀殺罪，最重恐被判處終生監禁，他過去也曾嗆要「殺了所有人」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，美國伊利諾州高地公園市（Highland Park）國慶日遊行4日上午10時左右發生大規模槍擊，當局周二表示，一名受害者因傷勢嚴重不治，導致這起案件的死者人數攀升至7人，目前已確認當中6名死者身份，年紀介於35至88歲，湖郡（Lake County）警長辦公室表發言人科維利（Christopher Covelli）表示，一共有45人死傷。

湖郡檢察官萊因哈特（Eric Rinehart）也宣布起訴21歲槍手克里莫三世7項一級謀殺罪，他承諾未來還可能再起訴數十項罪名，他指出，如果謀殺罪被定罪，克里莫三世可能被判終生監禁且不得假釋。

Robert E. Crimo III, the 21-year-old suspect in Monday’s mass shooting at a parade in Highland Park, dressed in women's clothing during the attack. Police released a photo of him and investigators believe he did this to conceal his identity. 📸= Lake Co Major Crime Task Force pic.twitter.com/MD6QZo8Iic — Jennifer Feldman (@jenniferfeldman) July 5, 2022

科維利指出，克里莫三世可能已經計畫犯案數周，指出他使用一把類似AR-15攻擊型步槍的高火力步槍，從附近一棟商業大樓樓頂朝遊行群眾狂開超過70槍。

警方也指出他穿著女裝犯案，以掩飾自己的身份及臉上的刺青，開槍後他混入人群逃離現場，「當他們逃竄時，他混入所有人，幾乎就像無辜的觀眾」，科維利說。

美國警方公布槍手克里莫三世（Robert E. Crimo III）犯案後穿女裝逃離現場的畫面。（圖／路透社、高地公園市警察局提供）

警方也在槍手父親家中搜出5把槍枝，指出克里莫三世犯案時使用的步槍是在去年合法購得，5把槍都是他所購買的。

事實上克里莫三世過去曾2度受到警方關切，2019年4月，有人報案克里莫三世試圖自殺，警方與他及他的父母交談後，案件已交由心理健康專業人員處理。

同年9月一名家人又報案克里莫三世威脅要「殺了所有人」，並且搜集了許多刀械，警方後續在他家發現16把刀、1把匕首及1把劍，不過當時沒有要逮捕的合理根據。

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