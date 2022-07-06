小編今天（6日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台股近三個交易日暴跌逾千點，政府高層也坐不住了！據知情人士透露，財政部已向八大行庫下達指令，從本周起逐日回報台股水位，此意味著要各大行庫每日都要淨買超。據悉，這也是蔡政府執政後，財政部近幾年首度要各大行庫回報每日台股水位，護盤決心由此可見。

【1】財部急令八大行庫護盤

據了解，財政部這回要求八大行庫要從本周起回報每日的台股持股水位，雖然並未言明要公股行庫一定得買超，但既然財部出手統計，八大行庫自然會有「敏感度」，公股金融圈人士也預期，接下來各行庫不僅不敢賣超，甚至每日買超數字也不敢太少，以免落到「後段班」。

【2】美元指數衝破106 歐美股重挫

全球經濟前景趨於黯淡，受惠於避險買盤搶進，美元指數5日一舉衝破106大關，再度升抵2002年12月來的近20年新高價。美元兌歐元則是升破1.03美元，分析師甚至認為漲至平價水位，已是時間早晚問題。

【3】美國經濟衰退 這次有點怪

自從二戰後，美國經濟一共經歷12次衰退，每次衰退都有兩大特徵，分別是經濟產出萎縮與失業率攀升。但這次美國如果真的陷入衰退，其型態將相當怪異，因為它將是經濟產出萎縮，但失業率卻處在歷史低檔水位。

【4】銅價17個月新低 經濟不妙

在工業金屬銅價領跌之下，通膨顯露觸底跡象，然而有「銅博士」（Dr.Copper）之稱的銅價跌至17個月新低，凸顯經濟籠罩衰退陰霾。

【5】才剛解封！上海、西安防控升級

2022年剛進入下半場，大陸連日來卻傳出多地染疫消息，尤其5日晚間西安、上海疫情再起，因具有社會傳播潛在風險，兩地防控措施隨後升級。由於上海6月1日才自長達兩個月封控中解封，西安更是遭逢2022年以來第三度管控，令外界關注大陸官方接下來的防疫動作。