陸企商湯科技在去年12月遭美國政府列入黑名單，近期股價一度雪崩逾74%，從最高9.7跌到2.5港元，財信傳媒董事長謝金河以「市場機制的反撲：商湯科技」為題在臉書發文指出，商湯科技是大陸4大AI人工智慧代表作之一，6月30日禁售期解禁，這個解禁期一到，所有認股大股東爭先開溜，在6月30日這一天，商湯科技的股價暴跌46.77%，後來有部份管理階層宣布延長B股禁售期，但跌勢延續，7月4日股價再跌18.89%。

謝金河表示，商湯去年12月30日以每股3.86港元掛牌，挾著大陸戰略產業的旋風，股價漲到9.7港元，市值高達3250億港元，這家在2021年仍然虧損171億港元的AI企業，一上市便取代會德豐的「20」代號，可以看出國家扶持的企圖心。

謝金河進一步指出，他在2018年曾率考察團到深圳參訪商湯科技，那個時候商湯的籌資從A輪進行到C輪，而D輪正在進行中，市場大咖紛紛搶進，而商湯的英文名字是：Sense Time Group，也就是AI系統中最重要的人臉辨識功能，在商湯科技的簡報中可以看出人臉辨識在商場、馬路、辦公場域的廣泛應用。

「但是2018年陸美貿易戰加劇，商湯在去年12月美國政府列入黑名單，原來有入股的索羅斯舊部屬掌管的Pleiad基金5名投資者退出基石基金，換入有國家隊背景的徐滙資本、國泰君安及香港科技園創投基金。」謝金河提到，商湯上市前引入12輪融資，像是軟體銀行、阿里巴巴等都成了大股東，單是發行股數就高達335.07億股，發行籌碼那麼多，禁售期到了，所有人都把股票拿出來倒，股價就一瀉千里了。

謝金河文末強調，在大陸深圳、上海上市的很多企業都有非流通股，這些非流通股不能在市場自由買賣，一旦解除限制，排山倒海的賣壓可能傾巢而出，以商湯科技為例，從最高9.7跌到2.5港元，已跌掉74.23%，這可以看出等待套現的賣壓有多麼可怕。