台中市市長盧秀燕橫掃各大民調，被譽為「藍營一姐」。文化大學廣告學系教授兼系主任鈕則勳表示，從最新民調來看，盧的信任度高達76.3%，滿意度也高達75.1%，防疫滿意度甚至飆到91.1%，支持度更以57.6%輾壓民進黨蔡其昌的16.0%，可見盧已快超越新北市市長侯友宜成藍軍「最強母雞」，難怪小雞們急蹭熱度，老早就掛出與盧合照的看板。

鈕則勳日前在臉書粉絲專頁「鈕則勳的行銷扭一下」發文表示，從最新的《美麗島電子報》民調可見，盧秀燕信任度高達76.3%，滿意度也高達75.1%，不信任及不滿意度都沒有超過2成；3月一份媒體民調也顯示，盧帶領市府防疫滿意度甚至飆高到91.1%，各項數據明顯拓票到中間選民，甚至綠軍支持者，真的太強大了。

鈕則勳指出，盧秀燕若是就和競爭對手蔡其昌比支持度，盧以57.6%完勝蔡的16.0%，蔡的支持度甚至比5月下旬《台灣指標民調》的19.1%還低，顯示盧不僅「媽媽市長」暖心、貼心形象深入人心，甚至已超越侯友宜，賦予了盧成為藍軍最強母雞的能量與機會。

對此，鈕則勳直言，盧秀燕愈來愈強，難怪台中要選議員的侯選人們早就掛出和盧的合照看板。此舉除了能讓自己蹭熱度、沾光芒、爭取母雞關愛眼神；從傳播學的角度分析，小雞們掛和盧的合照看板，對盧也有傳播上的效果，因為這等於擴大了盧的曝光能量，讓盧有更多宣傳管道和機會，同時又強化了盧政績的說服力，讓盧得以先聲奪人建構主場優勢的利基，雙方相互拉抬，有助藍軍議會席次擴張。