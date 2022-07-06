集邦科技（TrendForce）公布7月上旬面板報價，各尺寸面板跌幅都有所收斂，TrendForce研究副總范博毓表示，電視整體需求仍偏弱，但幾乎全部的面板都已跌破現金成本，加上面板廠開始陸續進行產能的調控，預期7月55吋以下尺寸跌幅將明顯收斂。

32吋目前仍有部分新興市場需求支撐，加上價格位於底部，因此跌勢不明顯，與最早跌破現金成本的50吋有機會率先止跌持平。至於其他尺寸如43吋與55吋則預計下跌1～2美元。

大尺寸電視面板部分因主要品牌客戶減少採購，造成面板廠一定的庫存壓力，因此跌幅仍較明顯，65吋預計跌5～7美元，75吋預計跌10～12美元不等。

Monitor面板持續面臨需求疲弱的壓力，預計全月跌幅約在3～4美元。

Notebook面板需求仍在低點，品牌拉貨意願仍未轉強。但價格的跌勢上出現些許變化。因Chromebook需求轉弱而最早跌價的11.6吋HD，價格已逐漸回落至疫情前的水準，預計7月跌幅有機會收斂至持平～0.1美元。14吋、15.6吋HD TN面板跌幅也出現收斂，預計下跌2.2～2.3美元，至於較晚開始下跌的14吋、15.6吋FHD IPS面板跌幅則仍維持在約2.9～3美元。