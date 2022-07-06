《櫃買市場》潤德申請上興櫃 08:382022/07/06 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潤德室內裝修設計工程(6881)送件申請上興櫃。 潤德成立於80年11月，主要業務為室內裝潢與庭園綠化設計及施工、展市會場和博覽會場之設計與佈置傢俱之銷售、組裝及進出口等業務，董事長為簡滄圳，總經理為盧玉璜，目前股本為1.35億元，110年合併營收為9.1億元，稅後盈餘為3977萬元，每股盈餘為5.2元。 《興櫃股》拓展東瀛版圖 奇邑參與日商sMedio私募案 竹市和平公園變身 設計老幼同歡 深V挖洞裝稱霸紅毯 #潤德 #設計 #櫃買市場 #申請上 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣老茶世界新香 潘雨晴勇奪世界氣味設計大獎 15:342022/07/02 生活 師大設計系畢展 發行NFT 04:102022/07/02 產業．科技 生技護衛 共信躍興櫃股后 04:102022/07/02 證券．權證 金曲紅毯孫盛希大開中門 陳芳語薄紗亮片大尺度秀身材 00:132022/07/03 生活 《櫃買市場》進典上櫃案 7月8日審議 07:582022/07/05 財經 台鐵月台驚見「拱形欄杆」背後用途曝 網一看狂吐槽 10:202022/07/05 生活 臥房設計3招療癒身心靈 徜徉舒適放鬆私空間！ 09:002022/07/02 居家生活 高鐵區文中二和文小三 預定最快年底發包 04:102022/07/05 地方新聞 2022台灣設計展在高雄 青年局免費改造設計你的家 13:492022/07/04 區域情報-高雄 SUPER食育教師大賽 27萬元獎金等老師提案來爭取 13:082022/07/04 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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