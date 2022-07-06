潤德室內裝修設計工程(6881)送件申請上興櫃。

潤德成立於80年11月，主要業務為室內裝潢與庭園綠化設計及施工、展市會場和博覽會場之設計與佈置傢俱之銷售、組裝及進出口等業務，董事長為簡滄圳，總經理為盧玉璜，目前股本為1.35億元，110年合併營收為9.1億元，稅後盈餘為3977萬元，每股盈餘為5.2元。