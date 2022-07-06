金管會5日召開國銀總經理第53次業務聯繫會議，由銀行局長莊琇媛主持，邀集銀行公會及39家國銀總經理，就當前重要政策措施及社會大眾關心議題交換意見。此次會議主要關注4大議題，金管會主委黃天牧亦對此強調4大重點。

黃天牧強調，銀行吸收社會資金，應關懷高齡、失智、身心障礙者、偏鄉等弱勢民眾金融需求，實現金融包容性。其次，詐騙造成民眾財產損失，希望銀行從業人員秉持同理心，跨部門共同合作協助民眾防制詐騙。

再者，近期國外主管機關對漂綠或永續資訊不實採取裁罰措施，金管會目前對銀行業仍以鼓勵方式推動綠色及永續金融，惟請各銀行注意相關商品及服務須名實相符。最後，執行洗錢防制過程中，請注意落實以風險為基礎，並符合比例原則。

金管會表示，此次會議主要議題有4項，包括：一、持續提供中小企業及六大核心戰略產業所需融資。二、持續強化誠信企業文化及精進金融友善服務。三、持續協助民眾防制詐騙，並落實以風險為基礎的洗錢防制。四、推動永續金融發展。

其中，國銀加強辦理小企業放款方案，今年目標對中小企業新增放款3500億元。其次，推動獎勵國銀辦理六大核心戰略產業放款方案，首期4～12月目標對六大核心戰略產業新增放款2500億元，請各銀行在兼顧風險控管下，發揮協助整體經濟結構轉型及產業發展功能。

其次，「理專十誡」的執行應以風險為導向及加強與員工溝通，並注意理專業績目標合理性，理專薪酬不宜直接與商品業績配額或最低業績門檻連結，以避免產生道德風險。同時，董事會應重視金融友善服務並採取具體作為，以及強化高階人員金融友善教育訓練。

再者，銀行公會已彙整疑似不法或顯屬異常交易態樣，供各銀行參考納入內部預警指標，金管會已要求銀行落實虛擬帳號事前開戶審核及事後監控管理，並配合內政部警政署推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」。

同時，為使民眾日常金融交易順暢，金管會已推動洗錢防制便民簡化措施，此次會議重申執行過程應符合比例原則，避免影響日常合理交易運作。

最後，今年銀行業主要推動措施包括提升ESG資訊揭露質量及透明度、辦理氣候風險壓力測試、完成碳盤查規畫、引導資金投入綠色產業、鼓勵簽署或自願遵循赤道原則、完備ESG資料庫、強化培育永續人才、規畫永續金融評鑑等。