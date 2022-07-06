57歲的好萊塢國際巨星基努李維（Keanu Reeves）出道多年，除了外貌高挑帥氣、演技精湛外，更曾創下不少驚人的善舉，日前才傳出他豪捐9億片酬給血癌機構，還大方包下私人飛機帶《駭客任務》的劇組人員及其家人飛往舊金山旅遊，令外界羨慕不已。近日又有一名製作人在網路透露自己在飛機上巧遇基努李維的事蹟，再度引起熱烈討論。

知名製作人安德魯（Andrew Kimmel）日前在個人推特上透露，自己搭乘飛機從倫敦飛往紐約時，竟在機場巧遇大明星基努李維，只見他還是跟過去一樣打扮相當輕便、隨興，戴著一頂紅色帽子與大口罩仍遮不住明星光芒。

當他們剛下飛機沒多久，一名小男孩也認出了他，興奮的衝上前去請求基努李維簽名，並一連串問了好幾個私人問題，像是「為什麼去倫敦」、「你住在紐約嗎」、「住在紐約哪裡呢」、「會在那裏待多久呢」、「在紐約會做什麼」、「要看什麼百老匯戲劇」等等，一般明星被問到這類的問題可能會開始緊張，加上長途航班很累多少會有些不耐煩，但在一旁觀看許久的安德魯，卻發現基努李維不但過程相當和善、親切，也耐心的一一回答小男孩的所有問題，甚至直接告訴對方自己在紐約這段時間的行程跟住宿地點。

直到小男孩再也想不到其他問題時，基努李維也開始反問小男孩來紐約的行程，花了不少時間與小男孩聊天，就像是住在隔壁的親切大叔一樣，讓安德魯直呼「這個人實在太好了」。接著，安德魯也上前與基努李維合照，並大讚基努李維真的是一個很優秀又很暖心的演員，雖然對他來說只是一個小小的舉動，但對一般民眾來說可說是難能可貴，也會有很大的影響，因此他也忍不住表示「我們需要更多的基努李維」。

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022