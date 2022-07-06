好市多不定期推出優惠活動，一名男網友表示，和妻子到好市多本想買打折的75吋大電視，卻在賣場入口處被冷氣銷售員推銷，對方說得天花亂墜，電視都還沒買，妻子就已下訂3台冷氣，總金額9萬元，他瞬間內心崩潰「別再說了，好市多真是個不能隨便進去的賣場」。

原PO昨（5）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，傍晚和妻子到好市多想買打折的75吋大電視，一進到賣場還來不及走到電視展示區，妻子就被冷氣銷售員攔住推銷，妻子嘴裡叨唸一句「家裡冷氣好像不涼」，讓原PO瞬間冒出不好預感，馬上勸阻「不會啦！冷氣又不會每天吹，但電視會每天看啊」。

原PO在好市多買冷氣花了9萬。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

妻子下秒接著嗆「電視都是你在看，飯你要不要每天吃，夏天在廚房真的很熱」，銷售員在一旁不斷地說，電視再等一年還會再降價1萬，冷氣明年會漲2000到5000元，現在大台能現折4900、小台折2900元，買完還能再各退2000元，若使用黑鑽卡加聯名卡，還能享有額外優惠，原PO內心崩潰不已，「別再說了，請你來我們公司當業務好不好」。

妻聽完推銷立刻下訂3台冷氣，結帳總共折價10200元、退稅5600元，使用黑鑽卡又折了1800元，但還是得付9萬元，令他忍不住說，「好市多真是個不能隨便進去的賣場」。

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