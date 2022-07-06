Melody(殷悅)以歌手身分出道，如今轉為通告藝人活躍於各大談話性節目，婚後育有2個寶貝女兒，1家4口甜蜜幸福模樣令外界稱羨不已，即便已經43歲，身材依舊保養得宜，目前正在美國度假的她，罕見公開高衩泳裝照，火辣身材引發網友暴動。

Melody穿衣風格一向保守，難得曬出養眼泳裝照，只見她戴著一副太陽眼鏡，穿著亮橘色連身泳裝，全身雪白肌膚一覽無遺，身材保養得宜的她，火辣身材曲線更是令人稱羨不已，泳裝下半身高衩設計一路開至腿根，一雙修長美腿搶盡眾人目光，神秘三角洲地帶更是逼近走光邊緣，讓所有人看得血脈賁張。

Melody難得公開曬出泳裝辣照，短短時間就吸引2萬人按讚，網友也紛紛留言：「超誇張，完美的身材」、「這太美了啦，女明星的態度完全爆發」、「好瘦好白，腿好美」、「根本是少女，太性感了，好美哦」、「喔喔喔～美到天花板是怎麼回事啦」、「辣媽做辣媽的事，太火啦」、「太美了，好欣賞漂亮的妳」、「比我家少女身材還好，辣」、「身材怎麼能維持這麼棒呀」、「您這腿完全不輸第一名媛耶！還會踮腳拍相當專業」。

Melody在instagram寫下：「吃喝玩樂ing的放空時間是為了可以走更長遠的路，快要收心了」，極度享受愜意的度假時光，但意味著要重返螢光幕前還要一小段時間，看來粉絲還得等等。