1名女裝店老闆在《爆料公社》怒控1位男子到他的店內試穿迷你裙，怎料男子離去後竟在迷你裙上竟留有不明液體，讓他氣到報銷該男子試穿的所有衣物，並發文直呼，萬一他有猴痘或是什麼傳染疾病，下位試穿的客人不就會成為受害者？貼文一出引起熱議。

標示處為男子試穿完迷你裙後，在裙子上留下的噁心液體。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO在臉書社團《爆料公社》以「請各位有在台北地區販賣女裝的服飾店家，小心此人」發文控訴，一名男子進入大安區服飾店以上台表演需扮女裝的藉口試穿迷你裙，怎料該男子不只在更衣間穿超久，離開時還在裙子上留下噁心液體。

原PO報警後，承辦員警說該位男子是慣犯，他一邊報銷當天男子試穿的裙子，一邊怒罵，法律無法對該位男子有任何的制裁，男子試穿完弄髒裙子後，就想拍拍屁股走人，萬一他有猴痘或是什麼傳染疾病，店員又未發現衣物上的液體時，下位試穿的客人不就會成為受害者。

原PO發文呼籲大家：「請開服飾女裝的大家小心！也請轉發給有在做服飾店的店家或是朋友們，法律無法制裁他，至少我們可以預防這種人進店破壞商品！真的不要讓這個人試穿裙子」。

文章曝光後，不少人紛紛留言：「真噁，惡搞下一個買到的人」、「戀物癖不治療，會一直再犯，戀物癖患者跟竊盜等犯人不一樣，讓人看不出來，他這是戀短窄裙，也有戀女性內衣褲的，需要治療，否則到老還是一樣。」、「自己花錢不影響他人的前提我尊重，但是損毀人家財產就罪不容恕」、「連一件裙子都能讓你射，並非等閑之輩」。