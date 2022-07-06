梨山國中小—豐富多元的相見歡活動。(台中市政府提供)

偏鄉的學生不能輸在學習的起跑點上！台中市府教育局為提升偏鄉學生的學習興趣與能力，積極推動免費的「數位學伴計畫」，運用網路媒介跨越城鄉空間障礙，由大學生在課後為小學生遠距教學；提升數位落差地區學童學習動機，在疫情下為學生提供安全又有效的學習方案，至今累計有近千位學生受益。

台中市目前參與「數位學伴計畫」的學校，小學端有大肚區瑞峰國小、東勢區成功國小、和平區梨山國中小、大甲區東明國小、烏日區溪尾國小、大安區大安國小、太平區東汴國小及沙鹿區文光國小等8所學校；大學端有國立台灣師範大學、靜宜大學、國立政治大學、長庚科技大學等4校大學伴攜手合作，提升偏鄉孩童學習成效。

梨山國中小有30位國中小學生參加這個計畫。校長洪永明說，梨山地區學習資源相對匱乏，對國中學生相當不利，所幸有數位學伴計畫，對地處偏遠山區的學生是非常難得的學習機會；目前該校與靜宜大學合作，透過大學伴一對一客製化輔導，提高學生學習興趣與自信，另一方面，因大小學伴年齡差距較小，學生更容易受到激勵與鼓舞，拓展新的視野。

教育局長楊振昇說，參加「數位學伴計畫」大多是家中經濟較弱勢的孩子，放學後常因家中無人陪伴而流連在外。東明國小的家長表示，孩子參加「數位學伴計畫」，有大哥哥、大姊姊可以關懷指導，讓家長放心許多。

東汴國小校長梁丁財指出，學校今年第1年加入數位學伴計畫，學生放學後和台大學生視訊學習，半年來原本學習較落後的學生更有興趣學習，而能力較強的學生也更主動探索更多的知識。

瑞峰國小學童小銘分享，透過視訊跟著大哥哥、大姊姊學習很有趣，成績也進步了。文光國小學童小倫說，大哥哥、大姊姊在線上教他們英語和數學，讓他感受到真摯的關懷，心裡很感動。