佳世達（2352）6月、Q2及H1營收均創歷史新高紀錄，在利好送暖下，今股價可望站穩月線上攻。

公司指出，由於資訊及商業工業用產品、醫療和網路通訊各產品線需求持續暢旺、而大陸封控造成的供應鏈挑戰紓解，佳世達6月合併營收逆勢創下歷史新高紀錄，Q2、H1合併營收也都刷新歷史紀錄。

佳世達6月合併營收237億元，突破今年3月的225億元歷史紀錄，比去年同期成長16%，也比上月增加22%。第二季合併營收628億元，比第一季的609億元成長3%，比去年同期的560億元成長12%。上半年合併營收1237億元，比去年同期的1069億元增加約168億元，年成長16%。

佳世達董事長陳其宏日前表示，今年受到俄烏戰爭與通膨以及中國封城等不確定因素影響，將繼續聚焦四大營運方向進行（優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局5G網通事業），同時持續組建聯合艦隊，朝高附加價值事業營收及獲利過半目標邁進。今年第1季來營運谷底之後，未來營運一季比一季好。

在產能方面，台灣桃園廠現已產能全滿，佳世達已前往越南河內的河南省投資設廠，同時邀請衛星工廠一同參與，至於蘇州要移到越南的將會加快腳步，只是大環境變數很大，仍需爭取國際大品牌認證。