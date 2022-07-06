溫布頓網球公開賽正如火如荼開打中，今年我國好手詹皓晴與日本青山修子在女雙打出不俗成績，這次她們挺進了8強，可惜最終以6：4、1：6、5：7不敵歐洲的奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)/琪臣諾克(Lyudmyla Kichenok)組合，身為大會第8種子的她們無緣闖進準決賽，相當可惜。

詹皓晴與日本搭檔青山修子昨天於女雙8強出賽，面對拉脫維亞奧斯塔朋科/烏克蘭琪臣諾克的東歐組合，比賽開始第3局她們率先破發，最終以6：4先聲奪人拿下首盤，未料次盤打成1：1之後就被對方連取5局讓出，不過第三盤率先拉出4：1，可惜聽牌時未能即時拿下，慘遭逆轉。

本次賽會詹皓晴與搭檔青山修子首輪先以7：5、6：3擊敗大陸新星組合王曦雨/鄭欽文，次輪以6：1、6：4重挫英國組合貝恩絲(Naiktha Bains)/蘭絲登(Maia Lumsden)，16強經三盤大戰淘汰美國組合瑞絲姬(Alison Riske)/范黛薇(Coco Vandeweghe)，整體表現仍不錯。