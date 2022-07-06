台灣昆蟲館專任講師「喵喵老師」講座《昆蟲與爬蟲大探索》。 (葫蘆墩文化中心提供)

暑假到來，台中市「葫蘆墩藝文講堂」於9日上午10時，邀請台灣昆蟲館專任講師「喵喵老師」，以《昆蟲與爬蟲大探索》為主題，塑造獨特的大自然藝術體驗，讓孩子們不需出遠門到葫蘆墩文化中心就能認識各種昆蟲明星，包括玉米蛇、赫克力士長戟大兜蟲等，親子一起探索大自然的奧秘。

喵喵老師說，這次講座登場的是昆蟲館明星主角，包括農夫好朋友的「玉米蛇」、受人們歡迎的寵物「鬃獅蜥」、寵物蟑螂「馬達加斯加蟑螂」，及世界第三大陸龜「蘇卡達象龜」、最大的甲蟲「赫克力士長戟大兜蟲」、最長的昆蟲「白紋巨竹節蟲」等；從牠們外型、特性、生活型態等等不同面向，加上實地五感體驗，帶領大家一起來解開牠們的神秘面紗！

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，講師「喵喵老師」為昆蟲動物解說、戶外生態解說導覽的專家，此次《昆蟲與爬蟲大探索》講座，以「生命教育」、「美感經驗」及「自然科學」三個方向，傳達世界上各式各樣生物的知識及與人類的關係；以實際近距離觀察、接觸動物的方式，傳達保護、尊重及愛護動物的觀念，並瞭解物種棲息地的重要性，思考如何與大自然友善共存。

葫蘆墩文化中心強調，本場講座免費參加，7月9日週六上午9時30分開放入場，額滿為止。該中心為落實中央流行疫情指揮中心防疫規範，請民眾參與活動時配合量測體溫、手部酒精消毒、全程佩戴口罩及保持安全社交距離，並鼓勵大家完成第三劑疫苗注射以加強健康防護，安心參與各項活動。