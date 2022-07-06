搶攻疫後內需復甦商機，築間幸福鍋物瞄準桃園展店，今年繼桃園同安店及中壢威尼斯店開設蔬食自助吧型態後，市場反應大獲好評，位於桃園地區的第8家分店也將於本月7日開幕，全面拉抬營收表現。

桃園站前商圈以中正路為幹道，支線以中山路、民族路、昆明路、建國路、春日路所構成之區域範圍，並可區分成兩大區域。位於中正路近火車站區段為現代商業型態為主，組成的店家集中在百貨公司、流行服飾、知名連鎖店、體育用品店、3C資訊廣場、娛樂中心等。

桃園大同店黃店長表示，2019年加入築間後，不僅學到經營管理、服務業眉角，更重要的是學會「帶人也帶心」，不僅每月提撥員工獎勵金、每年自辦尾牙，更曾大手筆幫開山元老出資新車頭期款，羨煞許多夥伴。

黃店長認為，因看好築間餐飲集團品牌力道，隨即於2020下半年落腳桃園永安。並在疫情期間以50席的中型店面，創下單月營業額598萬的亮眼業績。如今，疫情尚未塵埃落定又再度開啟第三家店。即將開幕的築間大同店位於「桃園車站」商圈，佔地約70坪，提供70席內用座位，同樣主打招牌的鍋物套餐。

有別於原本的「固定式菜盤」，大同店提供「蔬食自助吧」。最低價只要380元就能開鍋，輕鬆享受超過50種以上的新鮮蔬食及飲料、冰品無限量供應。為慶祝新店開幕，即日起至7／14參與官方臉書活動，還可獲得「肉品／海鮮9選1優惠券」。

現場提供14種經典湯底，31款套餐，蔬食、火鍋料、冰淇淋及飲料則是自助吧無限取用，C／P值超高。其中每日限量的「日本A5和牛鍋」，油花分布均勻、口感軟嫩，更是許多饕客的首選品項。

另外，「龍王鍋」也是消費者必點套餐，套餐含北海道大干貝、生蠔、巨無霸草蝦、草蝦、鮑魚片、鮑魚角、軟絲、鱸魚片、鯛魚片、鮭魚片、蛤蜊、鮮蚵等12種海鮮食材，再搭配上沙朗牛、松阪豬、嫩羊肩，三種肉品擇一，豐富的海陸大餐一次滿足。