由於疫情後期的經濟復甦強勁，俄烏戰爭引發制裁，雙重壓力下，先前原油價格曾衝破每桶120美元，這讓原本通膨就相當嚴重的新興國家斯里蘭卡備受打擊，加上當局者應變不足，斯里蘭卡總理坦承國家已經破產，且國內原油存量只剩下不到一天，現階段斯里蘭卡有意尋求購買俄羅斯的便宜原油。

商業內幕、半島電視台報導，斯里蘭卡的外匯存底已經消耗殆盡，使得斯里蘭卡盧比今年以來已經貶值一半以上，導致該國無法順利進口重要物資，從糧食到原油都面臨嚴重短缺。

斯里蘭卡總理Ranil Wickremesinghe日前向國會表示，國家已經破產，而這場前所未見的經濟危機，會至少持續到明年年底，「我們現在做為一個破產國家與國際貨幣基金組織（IMF）進行談判，這就是事實也是現實，明年會過得相當痛苦，可能要到2024年才會好轉。」

此外，斯里蘭卡能源部長Kanchana Wijesekera透露，該國原油存量只剩不到一天，為了尋求解套方法，斯里蘭卡將組代表團赴俄羅斯，並尋求購買市場上較為便宜的俄油。

總理Ranil Wickremesinghe向媒體承諾，「我們會拿到俄羅斯原油，我也相信俄羅斯原油已經來到斯里蘭卡。」斯里蘭卡此舉並未違反歐盟與美國全面制裁的規定，因為這些制裁手段並未禁止歐盟與美國管轄區之外的國家與俄羅斯進行交易。

斯里蘭卡已經在4月份停止支付外債，因為他們必須要將外匯存底用來購買民生必需品，使得該國在5月拖欠7800萬美元的債務，目前他們正在與IMF針對獲得資金援助進行談判。