演藝圈夫妻檔黃嘉千與加拿大籍老公夏克立驚傳婚變，16年夫妻情被爆已走到盡頭，傳出夫妻已準備在暑假後對簿公堂，提告的正是黃嘉千；而她曾表示，夏克立在家是一家之主，還甜蜜比喻：「他是頭，我是脖子，頭必須連著脖子。」

黃嘉千與夏克立在2006年結婚，婚後育有1女夏天，幸福組成一家三口，夫妻倆甜蜜、幸福的形象深植人心，黃嘉千過去就曾放閃說，夏克立在家是一家之主，還甜蜜比喻：「他是頭，我是脖子，頭必須連著脖子」。而黃嘉千在2019年拿下台北電影獎最佳女配角時，她特別感謝夏克立，表示老公是她最忠實的觀眾，「為了我甚至想要編寫劇本讓我演女主角。」

其實，黃嘉千與加拿大籍夏克立異國婚姻的相處之道總是外界焦點，黃嘉千則直言，所有婚姻都是一樣的，「不要刻意強調『異國』，只要2個人在一起，就一定會有狀況。」但她也強調，不管老公有任何缺點或狀況，都要全然接受「因為他是我選的老公，只是看你用什麼方式讓這些事情過去」，黃嘉千認為，修復跟另一半之間關係，對自己來說很重要。

如今，黃嘉千與夏克立傳出16年婚姻觸礁，雙方已準備在暑假後對簿公堂，對比過去甜蜜模樣，實在令人感嘆。