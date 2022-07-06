溼拖吸塵器或掃地機器人越來越受消費者歡迎，伊萊克斯也看準時機，推出了全新「乾溼兩用」UltimateHome極適家居900 無線溼拖吸塵器，採業界首創「免手洗淨汙分流」清洗方案，以LED免沾手溼拖吸頭，搭配獨家淨汙分流清洗槽，讓淨水與污水徹底分離，免下手即能把將超細纖維清潔布上的髒污洗淨並甩乾，只要1.6公升的清水，就可以完成16坪空間清潔，加上全新LED免沾手溼拖吸頭採電動旋轉系統，搭配超細纖維清潔布，能有效去除硬質地板上的污漬及頑垢，輕踩吸頭後方踏板即能卸下吸頭，超細纖維清潔布也能重覆水洗使用，實用又環保。

伊萊克斯推出全新「乾溼兩用」UltimateHome極適家居900 無線濕拖吸塵器，以LED免沾手溼拖吸頭，搭配獨家淨汙分流清洗槽，讓淨水與污水徹底分離。（伊萊克斯提供）

伊萊克斯全新「乾溼兩用」UltimateHome極適家居900 無線溼拖吸塵器，在淨汙分流清洗槽使用後的污水，可直接透過側邊排水孔排出。（伊萊克斯提供）

另還有新款毛髮截斷吸頭及拋光滾刷吸頭雙主吸頭，毛髮截斷吸頭全新踏板更便於踩踏，踩下按鍵5-10秒，即可剪斷滾刷上纏繞的頭髮，並吸入集塵盒中，而針對木地板、磁磚等硬質地板設計的拋光滾刷吸頭，可強力吸除微塵、粉末至大顆粒各式髒污，吸頭底部絨毛邊條在運轉時緊貼地面，產生強大真空吸力，同時可對地板產生近似拋光效果，讓地板光潔如新。伊萊克斯全新「乾溼兩用」UltimateHome極適家居900 無線溼拖吸塵器，將於8月9日前於嘖嘖平台搶先進行募資，活動期間享7.1折超早鳥優惠，1萬9900元即可享大全配規格，另贈1000元 7-11商品卡。