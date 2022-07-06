本周四（7月7日）小暑，典型的夏季高溫型態會更加明顯，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，7/7至7/23日之間，行星連珠力量持續發酵，加上土星、冥王、海王三凶星逆行，將對世界經濟造成影響，加上火星暴衝進入金牛座，天王星也進入危險路徑，一直到8月27日為止，要小心電力供應不足、停電、電線走火；鐵路跟航空出狀況以及股市暴漲暴跌等問題。

邱彥龍老師進一步提醒，尤其7月29日到8月6日之間，火星、天王星、羅喉緊密合相，刑沖土星、水星、計都凶星，要注意洪水、颱風、火災、地震、火山爆發、海嘯等天然災害與重大交通意外，還有殺人、房屋倒塌、病毒傳染、大爆炸、毒物、毒氣外洩等人禍問題。

邱彥龍老師強調，小暑這段時間，由於上述天象影響，整個世界將瀰漫著猜疑不信任感，會有大量毀約、詐欺、偽造等不道德情事發生，擬定合約時，一定要懂得保護自己，以免合作突然中斷或拆夥時，造成自己的損失。另外，這段時間也要小心水、海產化學藥劑食安問題、農產品及包裹的病毒殘留。

邱彥龍老師表示，小暑節氣火氣炎上，人心浮躁，《易林．屯之豐》曰：「黃鳥悲鳴，愁不見星。困於鷙鳥，鸇使我驚。」儘管大環境不佳，眾人為了生計苦不堪言，被惡劣的環境與情勢所困，但調適心情可以決定自我的命運，千萬不要自以為是，只要重新整理自我偏見，就有多一份逢凶化吉的機會。