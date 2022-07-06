內政部發布110年下半年「低度使用（用電）住宅及新建餘屋（待售）住宅」統計資訊，也就是俗稱的空屋率。經統計，110年下半年全國低度使用住宅宅數為77萬6,452宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率8.66%，較110年上半年減少0.48個百分點，為2009年統計以來新低。

另在新建餘屋住宅部分，110年第4季為6萬9,721宅，較上季略減156宅（-0.22%），近6季餘屋數量相近，變動幅度輕微。

金門縣空屋最多 台北市最少

經分析，全國低度使用住宅比率自107年起持續降低，110年下半年為8.66%，較110年上半年減少0.48個百分點，較107年減少1.15個百分點，長期下降趨勢明顯。

就縣市別觀察，110年下半年各縣市低度使用住宅比率，最低的3個縣市分別為臺北市6.54%、新北市7.10%及新竹市7.37%；最高的3個縣市分別為金門縣17.16%、宜蘭縣14.81%及臺東縣13.68%。

據《聯合報》報導，信義房屋專案經理曾敬德分析，近兩年房市熱度高，加上預售屋漲勢凌厲，推攻買盤轉進成屋，都有助於餘屋去化，不過需注意的是，這幾年建照量相當大，之後空屋率可能會被拉高。

空屋越來越少 因都會區租屋、小家庭需求

另外，據《工商時報》報導，台灣人口出現少子化現象，外界憂心房屋供過於求，但以低度用電統計，卻有閒置房屋減少趨勢，主因過去習慣三代同堂，現在則流行小家庭，年輕人大學畢業後就在外面租屋或購屋，因此閒置房屋才有所下降，此一趨勢以都會區最為明顯。

城鄉發展差距 導致偏遠地區空屋多

內政部表示，低度使用住宅比率小於6%者多屬六都之行政區，比率大於20%者則多屬較偏遠之鄉鎮市區，而因城鄉經濟發展程度差異，同一縣市之鄉鎮市區低度使用住宅比率可能存在非常大的落差，如新北市有8區(多屬都市化程度較高地區)比率小於6%，亦有3區(多屬較偏遠地區)比率大於20%。

不過，《住展》雜誌研發長何世昌受《蘋果日報》採訪時也提醒，低度住宅資料統計，過去與房市景氣連動性不大，像是2014年以前，低度用電飆高到10幾%，房價依舊漲翻天，且主計總處與內政部相關統計，方法不同且差異性大，供房市參考性不大，而近期低度用電的空屋率降低，也可能與政府推出包租代管等政策，令空屋釋出租屋市場有關。