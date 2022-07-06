預售屋是台灣獨有的房地產市場產物，《房產溫度計》曾報導過「預售屋合約審核」、「預售屋付款流程」、「怎麼看預售屋停車位」等議題，而近日在《靠北建商2.0》就有網友提到，他最近在新北看到一個蠻心動的預售屋，問了在做代銷的朋友意見，沒想到該朋友卻跟他說，他自己要買房也不會去買預售屋，狠狠澆了原PO冷水，讓他很好奇想知道台灣的預售屋真的有這麼差嗎？

預售屋是自備款不足的民眾一大選擇

基本上預售屋因為不用一次付款到位，能讓民眾用時間換取空間的方式，即便自備款不足，也能搶先購屋成功，進一步再透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「自備款不足」近一年（2021/07/05 - 2022/07/04）的熱門關鍵字，可以看到「房貸」、「貸款」、「預售」、「房價」、「銀行」等討論聲量；另外，從探索概念中也可以看到網路上有關「預售屋」的相關字詞，由此可知，預售屋是民眾資金不足時，會列入考量的物件。

該貼文一出，網友紛紛表示：「請珍惜你這位朋友」、「以前預售價格可以有空間，現在預售價格可以很空靈」、「你朋友說的對，不然為什麼有爛尾樓產生」、「講的好像預售屋以外他就買得起？」、「買預售屋要找有信用的，多做功課就對了」、「講的好像有得選一樣」、「真正的朋友，你該聽話」、「自備款充足才會有成屋的選項！」、「講的好像有得選一樣」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月05日至2022年07月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『自備款不足』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註2)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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