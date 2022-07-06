明日(7/7)就要進入小暑節氣，2022年也正式來到下半年，受疫情影響，眾人荷包苦哈哈，哪幾個星座會隨著小暑節氣到來，財運轉旺呢？國際天星命理風水專家邱彥龍點名兔、蛇、猴、狗4個生肖，有機會在七月中下旬前讓財運轉旺。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(7/7~7/23)財運最旺四個生肖，分別是：

Top4：狗

屬狗的朋友，在這段時間，事業、工作機會將自己到來，財運會有好成績，只是入帳會延遲些。請記得善用錢財，不然會花費太多在朋友和感情上，或用在房屋修繕以及家裡突然的開銷，最後感覺有點白忙一場。

Top3 ：猴

屬猴的朋友財運非常旺，只要執行就會有好的收入，只是這段期間外出運或某些事容易被耽擱，也要注意會有突然的花費，行車要注意安全和意外受傷。

Top2：蛇

屬蛇的朋友，在這段期間要有自信，很容易成為焦點，拓展名氣是非常好的時機，只要勤奮努力，事業財運都會有不錯的成效，多保持正念，多說好話與善用溝通，會有好的收穫。

Top1：兔

屬兔的朋友，在這段期間，事業、工作、財運都旺，但另一半或面對的客戶壓力會比較大，記得逢人就誇讚，周遭的人心情好了，兔寶寶也會好運連連。