桃園市蘆竹區的台北高爾夫球場俱樂部，長年來都由國防部指派退將擔任球場董事長，球場內的各級主管經理，也都由董事長指派校官擔任，造成董事長以下主管，除月退俸外，每月還可領數萬至十餘萬元薪資，被立委批為「國防部最大雙薪肥貓」，審計部也認定，台北高爾夫球場為受政府控制財團法人，退軍人任職球場，必須受到監督，因此若薪資超過法定基本工資，並須停止領月退金的權利。

審計部上月發函給國防部，認定國防部對「財團法人台北高爾夫俱樂部」具實質控制權，球場為受種府控制的財團法人，因此退伍軍人任職該球場，薪資若超過兩萬四千元法定基本工資，必須停止領月退休金權利，有加強監督的必要。

台北球場早在五零年代，由包括陳重光、吳三連等大老所發起創建，原址還不是在現有的林口，而是經過二次搬遷才在林口落腳。初期台灣的高爾夫球場只有老淡水球場，為了讓駐台美軍有休閒的地方，才有台北球場創立的構想。

早期由於民間欠缺經費，幾乎國內的体育活動，都指定給軍方推展，高爾夫自然也不例外，在選定林口興建之後，高爾夫球協會一度還在球場之內辦公，也因為欠缺經費，因此直接向國防部所屬的國軍體育總會借貸，還委託軍方來經營一直到現在。由於軍方在球場的董事席次超過民間人士，使得台北球場一直籠罩濃濃軍方色彩。

據了解，台北球場多達五千張會員證，其中三千張掌握在軍方手中，以目前台北球場球證一張市價超過二百萬元來計算，軍方手中掌握達超過60億元市價價值的球證，一方面軍方所掌握的球證不得買賣，很容易為有心人士所私用，一方面軍方沒有釋出經營權也等於壓縮了當初參與發起的民間股東的利益。

目前台北球場自成立開始，所有的經營和管理皆由軍方所掌控，不少退役將官視退伍之後擔任球場董事長為肥缺，也造成為部份民間股東反彈。

審計部因此發函要求行政院，敦促中央及地方政府清查監督，防範退休公務人員從此類型財團法人領取雙薪。