51歲女星葉全真，出道多年以亮麗外貌與自然的演技從電影成功轉戰本土劇，並憑著《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》等劇晉升本土劇一姐，受到不少婆媽粉絲的喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲互動、分享生活的她，昨（5）日突然PO文透露自己曾在5月份確診感染新冠肺炎還因此罹患「長新冠」，不斷出現3大後遺症讓她相當困擾。

葉全真昨日在臉書上表示，自己在5月份時意外發現自己感染了新冠肺炎，剛開始她還覺得自己算幸運，一切似乎都還應付得來，身體沒有出現太多不適的症狀，但她還是遵守防疫規定乖乖宅在家。但沒想到閉關半個月後，身體突然會極度疲憊、累到眼睛很痠；想要出力卻完全使不上力；指甲也開始出現粗糙的紋路，甲間也變得硬脆容易分裂，不小心刮到還會痛等3大「長新冠」症狀，她才驚覺「原來，傷害還是有的啊！！」

而這段時間葉全真觀察著自己的身體變化，也看著確診人數持續累積，忍不住表示「政策的逐漸放寬，悶壞的大家開始紛紛走出門，我不禁想說…或許我們常自認防護做得極嚴密，能做的都做了！但畢竟它看不見、摸不著、聞不到….好多人捧著現出兩條線的盒子，懵了頭問：為什麼？其實不是它選擇你，而是底子不夠強，你抵擋不了它！曾經怎麼消磨體力虧待身體，也只有自己最清楚，江湖走跳要還的總該得還的….」。

最後葉全真也不忘呼籲大家「除了戴口罩、勤洗手，我們還能為自己做些甚麼？或許維持社交距離這件事依然得謹慎看待，更重要的是必須善待自己的身體！吃得巧、睡得飽、心情好、多活動、愛惜自己自然也保護了家人」，而貼文一出後不少演藝圈好友也紛紛留言關心，引起熱烈討論。