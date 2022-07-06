國民黨台北市議員徐巧芯、羅智強辦公室主任楊植斗，迅速在林智堅文章下留言反擊，獲得大批網友按讚。（圖／翻攝自林智堅臉書）

代表民進黨參選桃園市長的林智堅，遭爆在中華大學的碩士論文涉嫌抄襲。林昨日（5）晚間回擊，稱這是國民黨的惡意抹黑，他個人並無任何抄襲問題，並強調會對爆料的國民黨台北市議員王鴻薇提告。此文發出後不久，國民黨台北市議員徐巧芯、羅智強辦公室主任楊植斗立刻攻入臉書反擊，兩位藍營「空戰雙雄」的留言，均獲得大批網友按讚。

林智堅昨日晚間6時31分在臉書發文表示，國民黨指控他碩士論文抄襲，面對這樣的惡意抹黑，當天中午他也特別召開記者會跟大家說明，並沒有任何抄襲問題。

林智堅重申，面對抹黑他絕不姑息；過去不斷有許多人透過造謠、抹黑等各種方式，為了政治利益誹謗他的人格、想要摧毀他跟他身邊的人。他當天也與律師進行初步討論，必會對王鴻薇的抹黑誹謗行為按鈴申告，杜絕不實抹黑的選舉亂象。

徐巧芯本人隨後就在文章下留言：「不是啊智堅，人家是謝謝你提供民調數據，沒有謝謝你抄他的研究架構欸！算了，大家還是輕鬆一點，一起去打『藍』球，不要『Evaluatiing』選情。黨定調了不是抄襲是提供資料啦。」此留言獲得超過2000個讚。楊植斗本人也在文章下留言：「要告快告，別拖到選舉後。」此留言也獲得約1000人按讚。