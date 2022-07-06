台中一名工地工頭，年過半百、還餐餐兩個便當，沒想到還可3個月狂瘦10公斤，他樂得減肥，但太太卻憂心，押他到醫院檢查，抽血證實罹患糖尿病；醫師呼籲，外食族甜份不一定在甜食中，一些加工食品或油炸物，都含有高糖的成份，常吃就有風險，還是儘量吃原形的食物最好。

澄清醫院中港院區家醫科醫師戴廷羽表示， 這位體重80公斤的男子，從粗工幹到工頭，老板感謝他的辛勞，知道他食量大，中午特別給他兩個便當的優遇，十年來至少吃了6000個以上的爌肉或雞腿便當，最近3個月來發現體重減輕了10公斤，以為是天氣熱流汗多，以及工班勞累的關係，還樂得可以趁機減肥，但太太認為這樣的體重減少太怪異，押著他到醫院問問醫師。

戴廷羽表示，經區別診斷，該男子並沒有罹患癌症也沒有經常性腹瀉，抽血檢驗發現其醣化血色素為11％（正常為4％－6％）；空腹血糖為260mg／dl（正常為80mg／dl－100mg／dl），確診為罹患糖尿病。該男子對自己罹患糖尿病很驚訝，認為他每天耗體力工作，跟本沒時間吃甜食，便當是多吃了，但不吃會餓沒體力工作。

戴廷羽指稱，該患者罹患第二型糖尿病，症狀不明顯，目前認為和家族遺傳、飲食、活動量少的生活習慣、以及肥胖有關。而該名男子幾乎不吃甜食，被診斷罹患糖尿病相當訝異，戴廷羽說，這跟遺傳有關，第二型糖尿病，只要父母其中一人罹患，子女就有四成機會也患上，該病患的母親也是糖尿病。

她也強調，吃甜所造成的「肥胖」只是其中一項危險因子，因為甜份不一定在甜食中，一些加工食品或油炸物，都含有高糖的成份，常吃就有風險。

該男子於確診罹患糖尿病後，也轉介給營養門診給予飲食的建議，他的太太也每天親手做健康便當給先生帶到工地吃，進一步從飲食來控制血糖數值，再加上規則服藥，其醣化血色素已控制到7％，控制的效果不錯。戴廷羽強調，對糖尿病患者，一定要遵守四大原則：飲食避免高糖、規律運動、服藥控制、定時自我測量血糖。