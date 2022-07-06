周二美股主要指數午後上演大反攻，道瓊指數盤初曾暴跌逾700點，終場僅以小跌作收。標普500指數一度跌逾2%，終場小漲。開盤重挫的那斯達克指數收盤勁揚1.75%。美國可能陷入衰退的擔憂雖然打壓投資信心，但利率下滑似乎給科技股等成長型股票帶來提振。受原油價格重挫打擊，能源股慘跌4%，表現最疲弱。台股ADR僅台積電收黑，跌逾1%。

過去五周以來，美股就跌了4周，今年上半年標普500指數創下1970年以來同期最大跌幅，目前較其歷史高點下跌逾低20%，陷入熊市。

在經歷慘澹的上半年後，美股似乎正試圖重新站穩腳步，但投資人對經濟增長前景仍然感到擔憂。部分經濟學家認為今年第一、第二季美國的國內生產毛額（GDP)都呈現負增長，亦即陷入所謂的「技術性」衰退。

對經濟增長的擔憂削弱風險偏好並推升對避險美債的需求，周二美國10年期指標公債殖利率大跌，與2年期公債殖利率一度出現倒掛情形，為3周以來首見，可能意味著投資人預期經濟放緩將促使央行降息。

★主要指數

道瓊指數跌129.44點或0.42%，收30,967.82點。

標普500指數漲6.06點或0.16%，為3,831.39點。

那斯達克指數漲194.39點或1.75%，為11,322.24點。

費城半導體指數漲19.2點或0.78%，為2,477.6點。

★消息

美國商務部周二公布，5月工廠訂單成長1.6%，較4月份的增長0.7%加速上揚，並優於經濟學家預估的成長0.5%，顯示在聯準會試圖給經濟降溫之際，產品需求仍然強勁。

S&P Global歐元區6月綜合採購經理人指數（PMI）終值跌至52.0，創下16個月新低，以及英國央行周二警告全球經濟前景「嚴重惡化」，引爆全球經濟將陷入衰退的恐慌，是造成美股早盤崩跌的主要原因之一。周二泛歐STOXX600指數大跌2.11%。

亞特蘭大聯準銀行備受關注的GDP Now預測在第二季下滑至季減年率2.1%，再加上美國第一季的GDP萎縮1.6%，已符合連2季負成長的「技術性」衰退定義。

美國10年期公債殖利率尾盤跌6.3基點，報2.831%，盤中一度跌至2.786%，與2年期債息一度出現倒掛。

市場擔心經濟衰退將打擊原油需求，以及受美元上漲影響，美國8月期油價格大跌8.93美元或8.2%，收在每桶99.50美元，跌破100美元大關，並創下4月25日來新低。布蘭特9月期油重挫10.73美元或近 9.5%，收在每桶102.77美元，創下5月10日來新低。

本周市場關注焦點包括周三聯準會發布6月會議紀要、周五發布的美國6月非農就業報告等經濟數據，以及即將到來的財報季。投資人將緊盯企業有關於通膨是否見頂和經濟增長持續放緩的看法。此外，市場也將關注拜登總統是否在本周宣布取消川普時期對中國商品徵收的部分進口關稅，以緩解國內通膨壓力。

市場預期美國6月就業增長可能放緩，預估非農就業增加25萬人，遠不及5月的新增39萬人。受訪經濟學家預估美國6月失業率將維持在3.6%。

美國各交易所成交量總計為123.9億股，低於過去20日均量130.3 億股。