★分析

U.S. Bank Wealth Management資深投資總監Bill Northey表示，全面衰退的風險並非完全沒有，經濟在今年晚些時候陷入衰退、甚至衰退一直持續到2023年初的可能性正在升高。但他也表示，美國勞動力市場看起來仍然相當穩健。

瑞士信貸策略師Jonathan Golub周二出具報告指出，他預期美國應可避免衰退，但仍下修對今年底標普500指數的預測，從4,900點調降至4,300點。這表示Golub認為華爾街可望收復上半年約一半的失土。Golub在報告中指出，經濟衰退最準確的特徵是就業崩潰，伴隨著消費者和企業無法償還債務。雖然我們目前正經歷經濟增長（從極高的水平）顯著放緩，但上述那些情況都沒有發生。

★類股

標普11大類股跌多漲少，能源股跌4.01%，跌幅最大，並創下5個月新低。其次為公用事業類股下跌3.43%。具成長概念的通訊服務股漲2.67%、非必需消費品類股漲2.28%和科技類股漲1.24%，表現最佳。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲1.89%，微軟漲1.26%，亞馬遜漲3.60%，Alphabet漲4.16%，特斯拉漲2.55%，Meta漲5.10%，網飛)上漲3.30%。

道瓊指數成分股方面，Nike漲3.10%和Salesforce漲2.38%，漲幅居前。雪佛龍（Chevron）跌2.63%，開拓重工（Caterpillar）跌2.54%，表現最疲弱。

主要晶片股方面，美光漲5.74%，輝達漲3.04%，超微漲2.08%，高通漲1.86%，英特爾漲0.96%，德州儀器漲0.38%，恩智浦跌0.12%，應用材料跌0.31%。

★焦點股

與經濟增長連動的股票大跌，機械大廠強鹿（Deere）和開拓重工分別跌3.2%和2.5%，股價創今年來新低。礦業股Freeport-McMoRan重挫6.6%。

利率下跌提振科技股等成長股，Docusign和Zoom Video分別大漲 6.7%和8.5%，Ark Innovation ETF漲逾8%。

特斯拉收漲2.55%，盤中一度跌5%。該電動車大廠第二季交車量較前一季大減17.9%，並傳出其中國和德國廠房將停工數周。

福特收跌1%，其第二季銷量增長不如市場預期。

艾司摩爾（ASML Holding）ADR股價下跌3.87%，收在432.40美元，盤中一度重挫逾8%，創下2020年3月來最大盤中跌幅。其歐洲股價下跌4.55%，報409歐元。彭博報導，消息人士透露美國政府擬限制該半導體設備大廠對中國的出貨。受美國政府限制，艾司摩爾已經無法提供中國公司最先進的設備，而彭博援引知情人士報導，華盛頓當局將把這項禁令的適用範圍進一步擴大到略為舊型、卻是生產大量晶片所需的主流設備。

★台股ADR

台股ADR僅台積電收黑。

台積電ADR跌1.16%，收76.11美元，換算台股價格為453.08元。

聯電ADR漲0.15%，收6.56美元，換算台股價格為39.05元。

日月光ADR漲1.00%，收5.06美元，換算台股價格為75.31元。

中華電信ADR漲1.15%，收42.36美元，換算台股價格為126.08元。