新竹市香山區西濱公路6日早上發生死亡車禍，30歲的賴姓男子駕駛聯結車行經路口時，因闖紅燈撞上2輛轎車，其中1輛的46歲廖姓駕駛因車體變形受困，被救出時已無生命跡象，經送醫搶救後不幸身亡，另1名轎車駕駛則受輕傷，詳細肇事原因仍有待調查。

西濱公路連接香山交流道口處，上午6點多發生一起聯結車與2輛自小客車相撞車禍。（圖／翻攝自臉書社團《西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享》）

西濱公路連接香山交流道口處，上午6點多發生一起聯結車與2輛自小客車相撞車禍。（圖／翻攝自臉書社團《西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享》）

今晨6點25分新竹市消防局接獲民眾報案，指西濱公路聯絡道接香山交流道口處發生車禍，且現場有人員受困。

警消趕到現場後發現，白色轎車被撞後幾乎全毀，廖姓駕駛則因車體扭曲變形受困車內，消防人員透過破壞器材協助脫困後，立即將他送往醫院治療，但經搶救後仍不治身亡；賴男和另名自小客車駕駛則受輕傷送醫。

據了解，賴男當時開著營業用半聯結車，行稱香山交流道1處路口，因闖紅燈撞上直行的兩輛白色轎車，由於撞擊力道過猛，廖男駕駛的轎車遭撞後失控，又再撞上安全島，導致車體嚴重變形，另輛轎車則是側面遭撞，駕駛也因輕傷送醫。

警方在現場發現，賴男身上散發酒味，經酒測後發現酒測值0.39，全案將朝公共危險、業務過失致死罪嫌方向偵辦。