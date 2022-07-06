羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）表示，雖然梵蒂岡與中國政府秘密簽署而且飽受爭議的《梵中主教任命臨時協議》並不完美，他仍希望今年10月再次續簽這一協議，因為羅馬教廷從長遠的立場看問題。該協議最初於2018年簽署，然後每兩年續簽一次。

美國之音報導，方濟各是上周六（7月2日）接受路透獨家採訪時作上述表示的。路透社周二公布了這次專訪的報導。

方濟各說，「該協議執行得很好，我希望十月份能夠續簽。」梵中協議簽署後，中國大陸的地下教會和官方教會都承認教宗為天主教的最高領袖。

由於中國大陸既有效忠教宗的大量地下教會和信眾，又有由政府主導的官方天主教愛國教會以及信眾，雙方之間長期分裂而對立。而《梵中主教任命臨時協議》的簽署有助於緩解雙方的不和與分裂。

協議雖然是臨時性質，而且每兩年必須續簽一次，讓雙方在主教任命問題上進行合作。協議規定，中國主教的人選雖然由北京提出，但是教宗對人選擁有最後的任免決定權。由於事情敏感，協議的內容至今沒有對外公佈。

兩年前協議第一次續簽時，包括前美國總統川普和前美國國務卿蓬佩奧在內的許多批評者都曾試圖說服教宗放棄這項協議，因為他們認為，這項協議損害了教宗的道德權威。

但是方濟各再次為續簽協議做了辯護。他表示，該協議是在資源有限而且試圖讓事態有所改善的情況下取得的外交成果。「外交就是這樣。當你面臨被封鎖的狀況，你就需要尋找可能的出路，不是最理想的出路，但還是出路。」「外交就是可能的藝術，就是採取行動將可能變為現實的藝術。」

自從《梵中主教任命臨時協議》簽署以來，教宗一共任命了六名中國大陸的主教。協議的批評者認為協議並沒有產生應有的效果，而且讓七名2018年前未經梵蒂岡批准就已經被授予主教職位的人順勢合法化。

現年90歲的香港榮休樞機主教陳日君是對《梵中主教任命臨時協議》批評最嚴厲者之一。他今年5月11日還因違反《香港國安法》被香港警方以「勾連外國勢力」罪嫌短暫逮捕。

陳日君上個月在香港一次教會聚會上說，「梵蒂岡的初衷也許是好的，但他們做出了不明智的決定。」陳日君以及其他批評這一協議的人指責梵蒂岡對中國侵犯人權的狀況視而不見，但是梵蒂岡表示它需要維持與北京的對話。

方濟各在接受路透社專訪時表示，自從梵中協議簽署之後，天主教徒在中國享有的自由程度因地而異。「（中國人）自己也有問題，因為全國各地的情況並不相同。天主教徒所受的待遇也取決於各個地方的領導人。」