東峰國中老舊校舍工程暨非營利幼兒園。(台中市政府提供)

霧峰區光正國小老舊校舍工程落成啟用。(台中市政府提供)

「學生的就學校園環境安全不容漠視！」中市教育局長楊振昇今天指出，市長盧秀燕重視建構優質安全的校園環境，上任後積極推動校舍耐震、補強工作；全市103棟校舍今年底前全數完成耐震、補強工程，執行經費超過20億元。老舊校舍不但煥然一新又耐震，讓師生在安全優質環境中學習。

楊振昇指出，地震災害發生在瞬間，無法於事前預測，尤其校園師生人數眾多，因此校園建築物的結構安全非常重要，特別在921地震後，公立國中小校舍的耐震安全性持續受到各界高度關注與嚴格檢視。

楊振昇說，921大地震後，中市建物耐震係數有所修正，市府配合法規逐年進行校舍補強、改建，以提升校舍耐震能力；教育局配合盧市長打造安全學習環境的政策，積極籌編預算執行，同時向中央爭取相關經費，加速推動校舍拆除重建及補強作業，以維護師生的生命安全。

教育局指出，盧市長上任後，教育局以超過20億元經費，今年底前將完成103棟校舍改建或補強；包括針對2000年以前興建高中以下學校校舍，經耐震能力評估需拆除重建者，2020-2022年度辦理改建14棟。需要補強校舍，2020-2022年經専業鑑定屬耐震能力不足校舍共89棟，教育局今年底全數完成補強。

教育局強調，市府也積極盤點後續需整建的老舊校舍，2023-2025年度預計有14棟需辦理改建，將繼續爭取中央經費辦理，經過補強或改建的校舍，換上新妝又耐震安全，為中市師生打造安全優質的校園環境。