俄軍撤離後 烏克蘭出動「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機猛炸蛇島

儘管俄軍已撤守距離烏克蘭西南端海岸線約 22英里（約35公里）的蛇島，但無情的砲火仍像暴雨般，不停落在這戰略地位重要的小島上。

據《動力》（The Drive）網5日報導，烏克蘭海軍退役艦長兼總參謀部前成員雷任科（Andrii Ryzhenko）周二說，7月1日當天，俄軍猛轟蛇島，顯然是為了摧毀留在當地的較新型的軍備，以免落入烏克蘭部隊手裡。接著輪到烏克蘭出動「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機，也不斷打擊蛇島，以摧毀那些俄軍想要取回的軍備。

雷任科說，俄軍1日以燐彈轟炸蛇島，摧毀了至少4套「鎧甲」（Pantsir），還有3套「道爾」（Tor）短程防空系統。此外，他們還炸毀了一些用來辨識烏克蘭海岸線上各式電磁特徵的信號情報設備。

不過，在俄羅斯轟炸後，蛇島上還留有1套「鎧甲」防空系統、1套P-18 「匙架」（Spoon REST）D雷達系統的裝備，以及1套「龍捲風」（Tornado）多管火箭砲系統，而烏克蘭則接手毀了它們。

Newly released footage of Ukrainian TB2 Bayraktar conducting strikes yesterday on (abandoned?) Russian equipment in Snake Island.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/sfBKdP0JMX — BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) July 2, 2022

Interesting photos of #SnakeIsland, seemingly taken by a #Russian helicopter



Shows details of the defenses before it was abandoned



On the left is a Pantsir-S1 (SA-22 GREYHOUND) air defense gun/missiles system. Right is a P-18-2 SPOON REST radar pic.twitter.com/fKlRDpuOCe — H I Sutton (@CovertShores) July 4, 2022

雷任科說，俄軍將相關裝備搬到蛇島的碼頭附近，而他們可能打算，要在撤離後，以秘密的方式把它們搬走。可是不管俄軍有什麼打算，這些裝備都被烏克蘭無人機摧毀了。

而俄軍撤退後，烏克蘭部隊雖然以直升機將國旗運抵蛇島，但尚未升起。烏克蘭南部軍區指揮部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）說，會等烏克蘭部隊登島後，國旗才會飄揚。