主打平價親民的百元小火鍋，王品集團旗下「12MINI快煮鍋」宣布推動「大展店計畫」，7、8月一口氣展店9家，力拚年底達30家門店。7月新開幕的3家門店：汐止新台五店、永和捷運頂溪店、高雄鳳山文濱店祭出開幕優惠，開幕首3日享內用、外帶鍋物肉量加倍送。

「12MINI快煮鍋」是王品集團最平價的品牌，目前全台共11家門店，運用成本結構的「先天優勢」切入外帶外送市場，得以在疫情期間逆勢突圍，主打外帶外送的門店，業績較疫情升溫前成長2-3成。

「12MINI快煮鍋」從年初開始布局外帶外送市場，於台北小巨蛋、台中公益路推出主攻「外帶外送」的TO GO店型試水溫，減少內用席次、增設獨立TO GO外帶櫃檯，4-6月疫情升溫期間，外帶外送業績占比一舉拉高至7成5，驗證品牌策略成功。鎖定這塊市場，「12MINI快煮鍋」宣布推出「大展店計畫」，下半年目標新開19家TO GO門店，達全台30家店的營業規模，也顯示王品集團深耕平價剛需市場的決心。

12MINI招牌「功夫沙茶鍋」採傳統汕頭火鍋作法，沙茶與各式海味乾貨煸炒後，注入高湯燉出濃郁沙茶香氣，每鍋160~170元；夏日全新「泰式酸辣鍋」以香茅、南薑、檸檬葉、蝦醬等泰式香料，熬出濃郁南洋風味，辛香酸辣是開胃首選，每鍋180~190元；超人氣「酸白菜鍋」酸度溫和、尾韻回甘，酸白菜包裹著豬肉片入口，是經典不敗組合，每鍋175~185元。除了熱燙鍋物外，也能來杯冰沙消暑一下，與「微熱山丘」合作的「微熱山丘鳳梨冰沙」，高品質土鳳梨熟成後直火淬鍊出豐美果香，再經多次炒糖至焦糖色，打造嘗得到真實果肉的綿密冰沙，每杯45元。

7月新開的3家門店，「汐止新台五店」將於7／10、「永和捷運頂溪店」於7／15、「高雄鳳山文濱店」於7／18正式開幕，為慶祝開幕，各店開幕首3日可享內用、外帶鍋物肉量加倍送，開幕第4日至第10日，結帳時出示「王品瘋美食APP」會員，可享瘋點數6％回饋，一點可折抵一元消費、折抵無上限。