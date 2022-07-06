嶺東科技大學19歲蔡姓男大生5日晚間騎機車與朋友前往望高寮看夜景，蔡男6日凌晨2時許先行騎車下山，意外自摔倒地，經送醫急救仍傷重不治。警方指出，初判蔡男並無酒駕，肇事原因仍待查。

警方指出，蔡男為嶺東科技大學一年級學生，5日晚間偕同友人騎車上山至望高寮看夜景，蔡男於6日凌晨2時許先行騎機車下山，其同行友人隨後才跟上，蔡男沿台中市南屯區中台路往永春南路方向直行，未料疑似駕駛不慎自摔，其安全帽與機車與路面摩擦，擦出大量火花與留下刮痕，經送台中榮總醫院急救，於同日凌晨3時急救無效死亡。

據同行的後車陳姓友人陳述，在過彎處看見火花後，發現有一輛機車自摔倒地，才驚覺蔡男出車禍。

嶺東科大蔡姓男大生5日深夜前往望高寮看夜景，下山途中自摔不治。（民眾提供）

嶺東科大蔡姓男大生5日深夜前往望高寮看夜景，下山途中自摔身亡，安全帽在地面上刮出長長痕跡。（民眾提供）

警方表示，蔡男到院後實施抽血檢測，並無酒駕情事，事發現場無路口監視器及行車影像，經調閱案發地點附近的監視器，發現當時無其他車輛經過，排除遭其他車輛碰撞情形，詳細肇事原因仍待查。