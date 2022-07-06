高雄市政府青年局集結11家經典企業舉辦「2022大港經典升級提案競賽」，祭出總獎金50萬元徵求新創提案，徵件期間自即日起至7月22日止，竭誠邀請全台18至35歲(含) 設計好手組隊踴躍參賽，除了競賽獎金，通過遴選的團隊更可獲得企業媒合、課程培訓及時尚業師諮詢等機會；本週末7月9日及7月10日將於台北及高雄辦理徵件說明會，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

青年局局長張以理表示，青年局相當重視青年專業人才培育，提升青年職能與企業、產業接軌，藉由「2022大港經典升級提案競賽」邀請在地企業提出美感升級需求題型，遴選新創團隊解題，讓青年學子為高雄企業量身打造全新亮點，提供青年揮灑創意的舞台。本次競賽活動也針對企業題型邀請各界知名業師擔任課程講師，提供入選團隊系列培訓輔導、厚實團隊實作知能，挹注潮流資源協助青年與市場接軌，促進青年職場就業能量。

今年參與出題的企業計11家，包含人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司、三信高級家事商業職業學校、太師傅企業股份有限公司、旭昌海洋企業股份有限公司、花季度假飯店、南仁湖育樂股份有限公司、烏弄原生茶飲、婆婆冰旗艦店、彪琥鞋業有限公司(Puhu)、圓山大飯店及鳳山黃埔新村等，題型從品牌識別設計、創意影音規劃到套裝遊程地圖等橫跨多元領域，是青年展現創新創意的絕佳舞台。

圖說：去(110)年競賽佳作團隊「大港物語」以傳統糕餅帶有緣分、祝福寓意做發想，競賽後與「中外餅鋪」合作辦理品牌快閃活動，顛覆傳統糕餅既有印象，為品牌帶來新氣象。

徵件活動自即日起至7月22日止，採線上報名，參賽者請於報名期限內至報名網站(https://reurl.cc/1ZV5Gp)填寫表單並完整上傳報名資料；更多競賽活動資訊，可洽詢「2022大港經典升級提案競賽」工作小組劉小姐0908-877-831，或至高雄市政府青年局官網(https://youth.kcg.gov.tw/)、FB粉絲專頁及IG查詢。