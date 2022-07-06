遭爆論文涉抄襲的新竹市長林智堅6日上午接受周玉蔻《新聞放鞭炮》專訪，針對台大國發所論文事件再次強調，是他給余正煌資料，不過，他覺得這件事已經造成余先生的困擾；另外，包括中華大學論文等惡意抹黑，今天都已委任律師將去提告。

林智堅表示，國民黨覺得媒體等訊息讓桃園民眾支持他，加溫效果讓他們決定要提早開打選戰，因此有了「毀林三部曲」，第一部曲是其實上周他就聽到對手有這樣準備，新竹市發生大火那晚，他10點48分就到現場，直到找到最後1個大體才離開。

有人引述這個報導說他姍姍來遲，他們試圖要做大，我很快把我和同仁通訊紀錄截圖貼到臉書，後來媒體也修正時間。

後來又有1個惡意假訊息，說他介入在地電玩、土方，太離譜了，他當市長從來沒有允許任何1家電玩業者申請，土方跟市政更無關，但透過內容農場傳遞這樣訊息，當天就提告了，警方一查發現IP位址在國外。這是第二部曲。

第三部曲是後來就有一群委員要他中華大學碩士班的碩士論文，從被徵召到現在才第3周，論文事件是第三部曲。

林智堅說，這就是認知作戰、人格摧毀，花很多心力，他們做了很多準備，但訝異的是提早提這件事。

針對柯文哲酸說，每天喝酒吃飯怎麼可能寫論文？林智堅反說，吃飯每天都要吃，但沒人每天在喝酒，柯這種說法太廉價，其實柯市長也知道他沒在喝酒應酬。

至於台大國發所碩論，余先生用的內容是他給的資料，當時他選舉只有他才有那個資料，余最後也有提到謝謝他提供這個資料。

林智堅表示，余當時想要寫2014年他選舉的題目，問他資料可不可提供，他說沒問題啊。

因為余比他早畢業，自己覺得沒有拿到學位很可惜，再不交論文就沒辦法畢業。

覺得這件事已經造成人家困擾，余先生一定很困擾，而當時因為老師幫他我介紹時，就有提到余是調查官的工作。

至於中華大學論文部分，林智堅覺得被突襲，這是經驗，把他說清楚就好。昨天知道後就分別和兩位老師聯繫，老師都沒有問題，他們都知道我有參與這個計畫，他們對我印象也沒特別深刻，我當時只是小助理。但不管是賀老師或王老師，他們都在第一時間就把聲明書簽名，在記者會呈現。

王鴻薇沒有提到就是參與這個計畫，這是可以查證的，他們不應該沒有善盡查證責任。昨天晚上有另1位議員參選人，又丟了資料，又說他抄了哪段，引用其中另1位老師的論文內容，他也認定我是抄襲。這些惡意抹黑，今天已經委託律師會去提告。